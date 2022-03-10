У «ПСЖ» одна победа в последних четырёх матчах

Французский «Пари Сен-Жермен» проиграл три из четырёх последних матча.
«ПСЖ» сумел обыграть только «Сент-Этьен» (3:1) в рамках 26 тура чемпионата Франции 26 февраля на домашнем поле. В остальных трёх играх «парижане» не смогли набрать очков. 19 февраля «ПСЖ» уступил «Нанту» (1:3), 5 марта подопечные Маурисио Почеттино проиграли «Ницце» (0:1). Сегодня, 10 марта, парижане уступили уже в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3).
На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. Затем Карим Бензема сравнял счёт после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы. Спустя 15 минут француз оформил дубль, забив с передачи Луки Модрича. На 78-й минуте Карим Бензема ударом в касание оформил хет-трик.
Стоит отметить, что все три проигранных матча «ПСЖ» играл на гостевых полях.
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