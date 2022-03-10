Бензема высказался об ответной игре ЛЧ с «ПСЖ», в которой ему удалось оформить хет-трик

34-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема подвёл итоги ответной встречи с «Пари-Сен Жермен» (3:2 общ.) в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которой ему удалось оформить хет-трик.
«Поддержка болельщиков оказалась для нас ключевой. Это была очень трудная игра, но мы боролись до конца и заслужили победу. Да, мы проиграли первый матч, они повели со счётом 1:0, но наши фанаты заставили нас полностью выложиться.
После первой игры нам повезло, что мы уехали оттуда, проиграв с минимальным счётом. Но мы знали, что в Мадриде всё будет по-другому. Мы давили, пропустили гол, но при этом были уверены, что у нас будут шансы.
Мой первый забитый мяч? Это не ошибка Доннаруммы. Это давление со стороны всей нашей команды. Вратарю следовало сыграть попроще и вынести мяч, вот так просто.
План на игру? Мы знали, что «ПСЖ» — это та команда, при давлении на которую, они не будут паниковать, но для них всё становится сложнее. Когда вы отбираете у них мяч, постоянно прессингуете, то атакующее трио остаётся буквально отрезанным. Это проблема всех команд, которые хотят разыгрывать мяч сзади. Когда на них давят, это создаёт им проблемы», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
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