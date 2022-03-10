«Бензема сделал счастливым весь Мадрид». Анчелотти – об ответной игре с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

«Это была сложная игра, в особенности первый тайм, где нам приходилось тяжело. Первый наш гол изменил настроение, как на трибунах, так и на поле. Они хорошо играли в течение часа, с большим качеством. Но после первого гола динамика изменилась. У нас было много энергии. Бензема сделал счастливым весь Мадрид», — цитирует Анчелотти RMC Sport.

«Реал» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, пройдя «ПСЖ» по сумме двух матчей. В первой игре, которая состоялась во Франции, победу праздновали «парижане» со счётом 1:0. В ответном матче сильнее оказался испанский клуб – 3:1.