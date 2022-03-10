Президент «ПСЖ» в ярости пытался попасть в судейскую комнату после матча с «Реалом»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отправился в судейскую комнату после матча с мадридским «Реалом» (1:3), чтобы предъявить претензии арбитрам, сообщает Marca.



По информации источника, он покинул свою ложу и направился в подтрибунное помещение «Сантьяго Бернабеу». По пути Аль-Хелаифи кричал и бил по окружающим предметам. Он хотел получить объяснение от арбитров, которые не свистнули фол на Джанлуиджи Доннарумме при первом пропущенном голе. Однако президент «ПСЖ» не смог найти судейскую комнату и зашёл в помещение к делегату «Реала» Карлосу Давиле. В итоге Аль-Хелаифи пришлось вывести из комнаты нескольким людям.



Бензема сравнял счёт после ошибки Доннаруммы. Джанлуиджи, заигравшись с мячом, попал под давление Карима, а потом Винисиус Джуниор после перехвата отдал пас на Бензема, который поразил ворота.