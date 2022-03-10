Маркиньос: «ПСЖ» заслуживал большего по итогам двух матчей с «Реалом»
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27-летний бразильский центральный защитник «Пари-Сен Жермен» Маркиньос подвёл итоги ответного матча и двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:1, 3:2 общ.).
«Первый гол был важным моментом для футболистов «Реала», а болельщики придавали им дополнительную энергию. Мы должны были лучше справиться с ситуацией. После этого мы допустили небольшие ошибки. Думаю, что по итогам двух игр мы заслуживали лучшего, но заплатили за свои ошибки слишком дорогую цену.
Трудно что-либо объяснить. Мы выиграли первую игру, всё было в наших руках… Теперь мы должны продолжать двигаться вперёд, мы всё ещё можем добиться чего-то хорошего», — приводит слова Маркиньоса пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
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