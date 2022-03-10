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Шпилевский: Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» — мечта

Шпилевский: Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» — мечта
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Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о немецком экс-наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющем немецкий «РБ Лейпциг».

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга – у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом – просто мечта.

Можно ли считать, что его карьерный путь – эталон для молодого тренера? Многие тренеры совершают большую ошибку, когда ставят кого-то в пример. Важен элемент фортуны. Доменико работал в «РБ Лейпциг» (U19), агент, который организовывал мой переход в «Эрцгебирге», достал его оттуда и предложил работу. Все карты легли так, что у него пошло – голы со стандартов, пенальти. Сразу поступило предложение от «Шальке», и всё пошло. Не получи он шанс в «Эрцгебирге», никто не знает, как всё было бы дальше. Важно оказаться в нужный момент на правильном месте», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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