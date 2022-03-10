Шпилевский: Тедеско сожалел об уходе из «Спартака», но предложение от «Лейпцига» — мечта

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением о немецком экс-наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско, ныне возглавляющем немецкий «РБ Лейпциг».
«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» – мечта. А через два месяца стал главным тренером. Я с первого дня говорил, что он – один из самых талантливых тренеров из всех, кого я знаю. Но давайте не будем обманывать друг друга – у него очень сильный и молодой состав. Они обучены и отлично знают, как играть. Работа с таким составом – просто мечта.
Можно ли считать, что его карьерный путь – эталон для молодого тренера? Многие тренеры совершают большую ошибку, когда ставят кого-то в пример. Важен элемент фортуны. Доменико работал в «РБ Лейпциг» (U19), агент, который организовывал мой переход в «Эрцгебирге», достал его оттуда и предложил работу. Все карты легли так, что у него пошло – голы со стандартов, пенальти. Сразу поступило предложение от «Шальке», и всё пошло. Не получи он шанс в «Эрцгебирге», никто не знает, как всё было бы дальше. Важно оказаться в нужный момент на правильном месте», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 10 марта 2022
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:25
-
06:01
-
05:48
-
05:00
-
04:51
-
04:42
-
04:13
-
03:57
-
03:54
-
03:45
-
03:28
-
03:21
-
03:11
-
03:02
-
02:50
-
02:23
-
02:17
-
02:04
-
01:52
-
01:35
-
01:30
-
01:19
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:37
-
00:35
-
00:27
-
00:20
-
00:18