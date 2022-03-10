Бывший главный тренер «Реала»: Бензема обокрал вдохновенно игравшего Мбаппе

Бывший главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал победу мадридской команды над «Пари Сен-Жермен» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы знали, что один гол может изменить эмоциональную подоплёку матча. Так и получилось. В этот вечер Бензема обокрал вдохновенно игравшего Мбаппе. Атмосфера на «Сантьяго Бернабеу» имела очень важное значение», — цитирует Вальдано официальный сайт УЕФА.
В этом матче Бензема оформил хет-трик. Третий мяч Карима в ворота «ПСЖ» стал для него 309-м голом за «Реал» во всех турнирах. По этому показателю он обошёл легендарного Альфредо Ди Стефано (308), с которым он делил третье место в истории. Впереди лишь Рауль (323) и Криштиану Роналду (450). В текущем сезоне Бензема принял участие в 33 встречах за «Реал» во всех турнирах, забив 30 голов.
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