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Оуэн — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: каждый год происходит одно и то же

Оуэн — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: каждый год происходит одно и то же
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Бывший нападающий сборной Англии и мадридского «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал вылет «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов от «Королевского клуба» (2:3 общ.) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Каждый год происходит одно и то же, каждый год у «ПСЖ» разный тренер. Пару недель назад я говорил, что они не выиграют Лигу чемпионов, потому что они мягкие. Они всегда были мягкими, в течение пяти, шести, семи лет. Люди увлекаются и говорят: «Посмотрите на всех этих игроков, они выиграют ЛЧ». Сделать это практически невозможно», — цитирует Оуэна Daily Mail.

По сумме двух встреч «Реал» переиграл «ПСЖ». В первом матче, который состоялся в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. В ответной игре, которая завершилась сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1.

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