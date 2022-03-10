Лионель Месси не может забить «Реалу» 9 матчей подряд

34-летний аргентинский форвард французского «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси не сумел вновь забить мадридскому «Реалу» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Его команда уступила мадридскому клубу в ответной игре и вылетела из турнира. (1:3, 2:3 общ.).



Месси не может забить «Реалу» уже на протяжении 9 матчей подряд. Последний раз ворота «сливочных» форвард поражал в 2018 году в составе каталонской «Барселоны». За эти 9 игр на его счету также нет и результативных передач. Всего за 47 игр с «Мадридом» Месси забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.



Месси стал игроком «ПСЖ» перед началом сезона-2021/2022. В прошлом сезоне он выступал за «Барселону», с которой вылетел на аналогичном этапе – в 1/8 финала от «ПСЖ» (2:5 общ.). При этом Лионель уже на протяжении 7 лет кряду не доходит до финала соревнований Лиги чемпионов, его последний финал ЛЧ датирован сезоном-2014/2015, когда он с «Барселоной» обыграл «Ювентус» (3:1).

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