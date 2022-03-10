Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал двух лучших центральных нападающих мира.
«Левандовски и Бензема — лучшие центральные нападающие мира на данный момент. Бензема – превосходный игрок, настоящий капитан. Он принёс команде победу своими голами и своим мастерством», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.
По сумме двух встреч «Реал» переиграл «ПСЖ». В первом матче, который состоялся в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. В ответной игре, которая завершилась сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. В этом матче Бензема оформил хет-трик.
Бензема в текущем сезоне принял участие в 33 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
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