Рио Фердинанд: «ПСЖ» мешает огромное самолюбие трёх игроков

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что не стоит винить тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в поражении команды мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Вы не можете тыкать пальцем в Почеттино. На плечи «ПСЖ» взвалили трёх игроков, чьё огромное самолюбие мешает команде добиваться команде успеха в Лиге чемпионов. Их надо винить — не руководство. Учитывая историю «ПСЖ», не думаю, что критика в адрес тренера справедлива», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

По сумме двух матчей «Реал» прошёл «ПСЖ». В первой игре, которая состоялась в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. В ответном матче, который завершился сегодня, 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. Хет-трик оформил Карим Бензема, а у «ПСЖ» отличился Мбаппе.