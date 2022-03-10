Хет-трик Бензема помог «Реалу» одолеть «ПСЖ», «МС» прошёл «Спортинг». Главное к утру

Мадридский «Реал» победил «ПСЖ» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом», но всё равно вышел в четвертьфинал, «Металлург» выбил «Барыс» в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» обыграл «ПСЖ» благодаря хет-трику Бензема и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
2. «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
3. «Металлург» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, выбив из розыгрыша «Барыс» в пятом матче.
4. Российский гроссмейстер Евгений Романов принял решение выступать за Норвегию.
5. «Эдмонтон» одолел «Вашингтон» в овертайме, Овечкин очков не набрал.
6. Симона Халеп: не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов. Они не виноваты.
7. Новак Джокович не смог попасть в США и объявил о снятии с Индиан-Уэллса и Майами.
8. Фанаты «Аталанты» вывесили баннер с Миранчуком и Малиновским, жмущими друг другу руки.
9. ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов российских клубов в Евролиге.
10. Лионель Месси не может забить «Реалу» 9 матчей подряд.
- 10 марта 2022
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