Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Севилья» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Лионель Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не смог забить в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Ответная встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ночь с 9 на 10 марта и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Испании. Парижане вылетели из турнира, уступив по сумме двух матчей со счётом 3:2.

Последний раз аргентинцу не удавалось забивать в матчах плей-офф в феврале 2007 года. Тогда «Барселона» играла с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси не смог помочь команде голами, и «Ливерпуль» прошёл в следующую стадию, обыграв сине-гранатовых благодаря правилу гостевого гола 2:2 (0:1 дома, 1:2 в гостях).

В прошлом сезоне Лионель выступал за «Барселону», с которой вылетел на аналогичном этапе – в 1/8 финала от «ПСЖ» (2:5 общ.).

Новость по теме
Лионель Месси не может забить «Реалу» 9 матчей подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022