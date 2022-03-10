Лионель Месси не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не смог забить в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Ответная встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ночь с 9 на 10 марта и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Испании. Парижане вылетели из турнира, уступив по сумме двух матчей со счётом 3:2.
Последний раз аргентинцу не удавалось забивать в матчах плей-офф в феврале 2007 года. Тогда «Барселона» играла с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси не смог помочь команде голами, и «Ливерпуль» прошёл в следующую стадию, обыграв сине-гранатовых благодаря правилу гостевого гола 2:2 (0:1 дома, 1:2 в гостях).
В прошлом сезоне Лионель выступал за «Барселону», с которой вылетел на аналогичном этапе – в 1/8 финала от «ПСЖ» (2:5 общ.).
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