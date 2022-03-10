Мбаппе стал вторым бомбардиром в истории «ПСЖ», обогнав Ибрагимовича

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в ответном матче с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов забил гол, который помог ему обойти Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров команды, заняв вторую строчку в рейтинге.



Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ночь с 8 на 9 марта и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала». Единственный мяч Мбаппе не помог парижанам пройти в следующую стадию. Они выбыли из турнира, уступив по сумме двух матчей 3:2.



Забитый гол стал для 23-летнего француза 157-м за парижский клуб во всех турнирах. Таким образом, он обогнал Ибрагимовича, у которого на счету 156 мячей. Больше Мбаппе за «ПСЖ» забил только Эдинсон Кавани — 200.

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