Мбаппе вышел на 3-е место по числу голов в ЛЧ среди французов, опередив Трезеге
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по числу голов в Лиге чемпионов среди игроков французской национальности. Он опередил экс-форварда «Ювентуса» и «Монако» Давида Трезеге.
Мбаппе отличился на 39-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3). Этот мяч стал для него 33-м в главном еврокубке. Больше Мбаппе из французов забивали лишь Тьерри Анри (51 гол) и Карим Бензема (79 забитых мячей).
Примечательно, что в ответной встрече «Реала» и «ПСЖ» Бензема оформил хет-трик и обеспечил своей команде выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Королевский клуб» по сумме двух матчей обыграл парижан со счётом 3:2 — все голы забивали французы (Мбаппе и Бензема).
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