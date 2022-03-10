Мбаппе вышел на 3-е место по числу голов в ЛЧ среди французов, опередив Трезеге

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вышел на 3-е место по числу голов в Лиге чемпионов среди игроков французской национальности. Он опередил экс-форварда «Ювентуса» и «Монако» Давида Трезеге.



Мбаппе отличился на 39-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3). Этот мяч стал для него 33-м в главном еврокубке. Больше Мбаппе из французов забивали лишь Тьерри Анри (51 гол) и Карим Бензема (79 забитых мячей).

Примечательно, что в ответной встрече «Реала» и «ПСЖ» Бензема оформил хет-трик и обеспечил своей команде выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Королевский клуб» по сумме двух матчей обыграл парижан со счётом 3:2 — все голы забивали французы (Мбаппе и Бензема).