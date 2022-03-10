Татьяна Тарасова прокомментировала решение отстранить сборную России от стыковых матчей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отстранение сборной России по футболу от стыковых матчей к чемпионату мира – 2022.



«Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионате мира. Международная федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!» – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».



Ранее сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира из-за исключения национальной команды России из международных турниров. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).



Польша автоматически проходит в финал отбора на чемпионат мира, где команда сыграет либо со Швецией, либо с Чехией. Также в организации сообщили, что матч между Шотландией и Украиной будет перенесён на июнь.

Новость по теме В ФИФА сообщили, что Польша автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира