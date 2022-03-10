Аморим — о «Манчестер Сити»: всегда приятно не проиграть такому сопернику в гостях

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал ничью (0:0) с английским «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Тяжёлый матч. Во втором тайме мы прибавили, и класс Эдвардса помог. Я доволен результатом – всегда приятно не проиграть такому сильному сопернику в гостях. Отрадно, что «Спортинг» второй раз вышел в 1/8 финала. Нам очень не повезло с жеребьёвкой, но команда растёт. В прошлом году нас выбил из Лиги Европы ЛАСК, а в этом — «Манчестер Сити», один из лучших клубов мира», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.



В первой игре, которая состоялась в Лиссабоне, «Манчестер Сити» разгромил «Спортинг» со счётом 5:0. По итогам двух встреч подопечные Хосепа Гвардиолы прошли в четвертьфинальную стадию ЛЧ. Соперник определится по итогам жеребьёвки, которая состоится 18 марта.

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