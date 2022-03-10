«Неприемлемый подход!» Зарема Салихова раскритиковала руководство российского футбола

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о тяжёлом положении российского футбола в реалиях нынешней ситуации в мире.
«Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это ещё несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
- 10 марта 2022
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