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«Неприемлемый подход!» Зарема Салихова раскритиковала руководство российского футбола

«Неприемлемый подход!» Зарема Салихова раскритиковала руководство российского футбола
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о тяжёлом положении российского футбола в реалиях нынешней ситуации в мире.

«Время идёт, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов «в течение двух туров». Это ещё несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?» — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

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