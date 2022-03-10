Шпилевский: Рангник своим приходом многое дал российскому футболу

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, ранее работавший в системе «РБ Лейпциг», высказался о деятельности Ральфа Рангника, с которым пересекался в Германии.
«Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.
Удивил ли меня уход Рангника в «МЮ»? Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всё-таки речь о таком великом клубе. Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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