Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский: Рангник своим приходом многое дал российскому футболу

Шпилевский: Рангник своим приходом многое дал российскому футболу
Комментарии

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, ранее работавший в системе «РБ Лейпциг», высказался о деятельности Ральфа Рангника, с которым пересекался в Германии.

«Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.

Удивил ли меня уход Рангника в «МЮ»? Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всё-таки речь о таком великом клубе. Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Тедеско жалел об уходе из «Спартака». Интервью с тренером «Ариса», работавшим с Рангником «Тедеско жалел об уходе из «Спартака». Интервью с тренером «Ариса», работавшим с Рангником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022