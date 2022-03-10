Президент «Урала»: как был в России судейский произвол, так он никуда и не делся

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургская команда показывает качественный футбол, а причина плохих результатов – предвзятое судейство.
Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Если бы он готовил судей и они так судили – конечно, я бы его сразу уволил. А команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VARом чудят.
Надо играть в футбол и показывать хорошую игру. С Шалимовым всё нормально, он продолжит работать, если его не позовут в большой клуб. В первых двух матчах мы играли хорошо, мы не должны были проигрывать эти игры. Но, к сожалению, я считаю, что как был у нас в России судейский произвол, так он никуда и не делся.
Как это исправить? Не знаю. Мы уже всё перепробовали. Все наши ведущие арбитры уже были руководителями судейского комитета. А воз и ныне там!» — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».
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