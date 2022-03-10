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Сергей Иванов обслужит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ

Сергей Иванов обслужит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

12 марта (суббота)

«Уфа» – «Нижний Новгород»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Арсенал» – «Динамо»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Василий Казарцев; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Сергей Французов.

13 марта (воскресенье)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Сочи»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Владимир Миневич; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Николай Левников.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR-1 – Егор Болховитин; AVAR-2 – Вера Опейкина; инспектор – Вячеслав Харламов.

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