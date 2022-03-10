Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании. Теперь он не сможет продать «Челси»

Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены, информирует журналист Стивен Свайнфорд в «Твиттере».



«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.

Попадание Абрамовича в «чёрный список» правительства Великобритании также подтверждает авторитетное информационное агентство Reuters.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).