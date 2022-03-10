Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании. Теперь он не сможет продать «Челси»

Правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены, информирует журналист Стивен Свайнфорд в «Твиттере».
«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.
Попадание Абрамовича в «чёрный список» правительства Великобритании также подтверждает авторитетное информационное агентство Reuters.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
- 10 марта 2022
-
13:33
-
13:27
-
13:01
-
12:57
-
12:26
-
12:20
-
11:39
-
11:34
-
11:33
-
11:04
-
10:40
-
10:40
-
10:30
-
10:19
-
10:17
-
09:53
-
09:50
-
09:45
-
09:21
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
07:50
-
07:25
-
06:01
-
05:48
-
05:00
-
04:51
-
04:42
-
04:13
-
03:57
-
03:54
-
03:45
-
03:28