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КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение

КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» (2:3) техническое поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«КДК прошёл. Нам отказали в требованиях. Ждём мотивировочную часть, чтобы принять решение: пойдём ли в апелляционный комитет», — сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

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