Тренер сборной Италии рассказал о борьбе с раком

Бывший футболист «Ювентуса» и «Челси» Джанлука Виалли, ныне входящий в тренерский штаб сборной Италии, рассказал о борьбе с раком. Весной 2020 года Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы.
«Конечно, я боюсь смерти, ведь никто не знает, что происходит по ту сторону жизни. Но в некотором смысле мне даже интересно узнать, что там происходит.
Есть беспокойство, что я не успею закончить все дела, которые хочу сделать. Но это также помогает ценить время и понимать ценность жизни. Я чувствую себя везунчиком.
Эта болезнь не является исключительно страданием, так как во время неё есть и прекрасные моменты. Жизнь — это на 20% происходящее вокруг и на 80% — ваша реакция на происходящее вокруг. Эту фразу не я придумал, но я её разделяю.
Болезнь может многому вас научить, показать, кто вы есть на самом деле, она может стать возможностью. Но всё же не зайду настолько далеко, чтобы сказать, что я благодарен раку...» — приводит слова Виалли Football Italia.
Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.
- 10 марта 2022
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