Евсеев: если бы Почеттино заменил при счёте 1:0 Месси или Неймара, «ПСЖ» прошёл бы «Реал»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).



«Засыпал на эмоциях от увиденного в матче «Реала» и «ПСЖ», и с утра тоже мыслями ещё в этой игре. Был очень качественный футбол. Играли фавориты Лиги чемпионов, команды с мировыми звёздами. Поначалу «ПСЖ» выглядел очень убедительно, качественно действовал в переходных фазах, при перехвате мяча группа игроков постоянно убегала в атаку. Убедился ещё раз, что сегодня Мбаппе на пространстве нет равных.



Но вот что значит случай: до 60-й минуты у парижан преимущество по счёту и по игре. Они контролируют матч. И грубая ошибка Доннаруммы, которого заставили ошибиться. Он тысячу раз так играл и вдруг потеря и гол. Для таких клубов, как «Реал», гол значит многое. Сразу преобразились, забили второй. Модрич провёл великолепный матч. Когда шестеро смотрят на игрока, а он отдаёт в другую сторону… Сразу понимаешь, почему хорвату дали «Золотой мяч».



Впечатлило, как сильно команды выглядели в переходных фазах. Если возникало пространство за спиной соперников, сразу же пользовались этим. В позиционных атаках такой эффективности не было. Уверен, что если бы Почеттино заменил при счёте 1:0 Месси или Неймара, которые не оборонялись вообще, «ПСЖ» прошёл бы «Реал». Ради результата стоило пойти на такое.



Это самый сложный момент для тренера. Принять решение, переступить через грань, когда работаешь со звёздами. В этом заключается видение игры и готовность пойти на конфликт, если он в интересах дела», — написал Евсеев в своём «инстаграме».