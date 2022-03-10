Титульный спонсор «Челси» пересмотрит отношения с клубом из-за санкций против Абрамовича

Лондонский «Челси» может лишиться титульного спонсора из-за наложения санкций правительства Великобритании на владельца клуба Романа Абрамовича.

Как информирует Sky Sports в своём «твиттере», титульный спонсор «Челси», компания-поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг Three, пересматривает своё сотрудничество с клубом после введения санкций против Романа Абрамовича. Возможные варианты решения компании Three в сложившейся ситуации не разглашаются.

Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.