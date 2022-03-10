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Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях

Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях
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Сегодня, 10 марта, состоялось заседание Бюро исполкома РФС, на котором было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС, сообщает пресс-служба организации. Также участники пришли к следующим шагам:

Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора;

Исключить части 2 и 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС, а также пункты 33.1 и 33.2 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС;

Утвердить новую структуру Календаря «Первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет» (Юношеской футбольной лиги-1) спортивного сезона-2021/2022 и «Первенства России по футболу среди юношей до 18 лет» (Юношеской футбольной лиги-2) спортивного сезона-2021/2022.

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