Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях

Сегодня, 10 марта, состоялось заседание Бюро исполкома РФС, на котором было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС, сообщает пресс-служба организации. Также участники пришли к следующим шагам:



Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдений норм и требований Роспотребнадзора;



Исключить части 2 и 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС, а также пункты 33.1 и 33.2 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС;



Утвердить новую структуру Календаря «Первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет» (Юношеской футбольной лиги-1) спортивного сезона-2021/2022 и «Первенства России по футболу среди юношей до 18 лет» (Юношеской футбольной лиги-2) спортивного сезона-2021/2022.

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