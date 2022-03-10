КДК РФС оштрафовал «Ростов» за выход на поле позже положенного

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил ряд решений по итогам матчей 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Ростов» нарушил регламент: выход из раздевалки не позднее, чем за 5 минут до установленного времени. Штраф 20 тыс. рублей.

«Ахмат» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 20 тыс. рублей.

Слуцкий оштрафован за выход за пределы технической зоны более трёх раз на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее Григорьянц объяснил решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение в матче с «Химками» за выход на поле чешского нападающего Яна Кухты, который получил красную карточку в последнем матче перед трансфером в «Локо».