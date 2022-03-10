Лондонский «Арсенал» планирует усилить состав шестью футболистами
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Английский «Арсенал» в летнее трансферное окно рассматривает покупку шести новых игроков. Об этом сообщает Evening Standard.
По сведениям источника, «канониры» планируют приобрести двух новых нападающих, полузащитника, вингера, левого центрального защитника и правого защитника.
В действующем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонский клуб идёт на четвёртой позиции турнирной таблицы с 48 очками в 25 матчах. Команда Микеля Артеты вместе с «Эвертоном» провела меньше всех матчей в действующем розыгрыше турнира.
В следующем туре «Арсенал» встретится дома с «Лестером». Матч состоится 13 марта.
«Арсенал» обыграл «Уотфорд» и поднялся на четвёртое место в АПЛ:
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