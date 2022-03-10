Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лондонский «Арсенал» планирует усилить состав шестью футболистами

Лондонский «Арсенал» планирует усилить состав шестью футболистами
Комментарии

Английский «Арсенал» в летнее трансферное окно рассматривает покупку шести новых игроков. Об этом сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, «канониры» планируют приобрести двух новых нападающих, полузащитника, вингера, левого центрального защитника и правого защитника.

В действующем розыгрыше английской Премьер-лиги лондонский клуб идёт на четвёртой позиции турнирной таблицы с 48 очками в 25 матчах. Команда Микеля Артеты вместе с «Эвертоном» провела меньше всех матчей в действующем розыгрыше турнира.

В следующем туре «Арсенал» встретится дома с «Лестером». Матч состоится 13 марта.

«Арсенал» обыграл «Уотфорд» и поднялся на четвёртое место в АПЛ:

Смотри Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022