Джованни ван Бронкхорст: победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии шотландский клуб встретится с «Црвеной Звездой».
«Безусловно, победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность. В этом круге соперник у нас тоже непростой. Это хорошее испытание для нашей команды — всегда приятно понять свою силу на фоне лучших. Но необходимо снова показать хорошую игру», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.
Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников закончился со счётом 2:2.
- 10 марта 2022
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