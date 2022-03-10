Джованни ван Бронкхорст: победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии шотландский клуб встретится с «Црвеной Звездой».

«Безусловно, победа над командой калибра «Боруссии» вселяет уверенность. В этом круге соперник у нас тоже непростой. Это хорошее испытание для нашей команды — всегда приятно понять свою силу на фоне лучших. Но необходимо снова показать хорошую игру», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников закончился со счётом 2:2.