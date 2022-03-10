В РФС рассказали, что сборная России ещё может сыграть в стыковых матчах к ЧМ-2022

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали о состоянии иска, которая организация отправила в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.



«7 марта Российский футбольный союз направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских команд от участия в международных матчах под эгидами этих организаций.



В апелляции также содержались требования отменить обеспечительные меры в рамках решений УЕФА и ФИФА, а именно приостановить запрет на участие в соревнованиях российских команд, а также рассмотреть оба дела в ускоренном порядке при условии согласия всех сторон процесса.



10 марта РФС получил уведомление, что УЕФА и ФИФА отказались от ускоренного порядка рассмотрения, поэтому оба дела будут слушаться в обычном порядке.



При этом до конца текущей недели CAS должен вынести решение по приостановке обеспечительных мер в рамках дела УЕФА (т.е. возможности отмены изначального решения о запрете на участие в международных соревнованиях). В рамках дела ФИФА срок принятия аналогичного решения — следующая неделя.



Означает ли отказ в ускоренном рассмотрении дела, что сборная России не сыграет в стыковых матчах? Нет, на данный момент это в первую очередь зависит от решения CAS по приостановке обеспечительных мер. Если такое решение будет принято по делу ФИФА, то стыковые матчи с участием сборной будут перенесены до момента вынесения итогового вердикта CAS», — передаёт слова службы коммуникаций корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.