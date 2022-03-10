Стали известны даты рассмотрения CAS иска от РФС

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) рассказали, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит присланный организацией иск.
«Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков — ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решён вопрос о необходимости слушаний по делу», — передаёт слова службы коммуникаций РФС корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что РФС подал апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях. В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.
- 10 марта 2022
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:01
-
17:55
-
17:55
-
17:47
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:07
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:41
-
16:19
-
16:14
-
16:13
-
16:11
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
15:43
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:28
-
14:16
-
14:00
-
13:59
-
13:33
-
13:27
-
13:01
-
12:57