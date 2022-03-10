Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

РФС также согласовал возможность совмещения Валерием Карпиным работы в национальной сборной и «Ростове». Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

Первым о возможном возвращении специалиста в ростовский клуб сообщил «Чемпионат». Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.