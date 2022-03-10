Дюков: положительно оцениваем результаты, которые показала сборная Карпина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление контракта между сборной России и главным тренером Валерием Карпиным.
«Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать. Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством. Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.
С учётом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе «Ростов». Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы. При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе как только национальная команда вернёт право выступления в международных соревнованиях», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
- 10 марта 2022
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