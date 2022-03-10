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Сёмин — о Карпине: в сборной России такая ситуация, что совмещение никому не помешает

Сёмин — о Карпине: в сборной России такая ситуация, что совмещение никому не помешает
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Валерия Карпина в «Ростов».

«Хорошее и правильное решение Карпина и РФС. У Валерия Георгиевича будет тренерский игровой тонус, он всегда будет при деле. Более того, Карпин отлично знает «Ростов», к нему прекрасное отношение в клубе и в городе. Он стоял у руля становления нынешнего «Ростова».

Думаю, это пойдёт на пользу всем: и «Ростову», и сборной, и самому Карпину. В сборной сейчас такая ситуация, что совмещение должностей никому не помешает. Всё разумно и правильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Первым о возможном возвращении специалиста в ростовский клуб сообщил «Чемпионат».

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