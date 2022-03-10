Сёмин — о Карпине: в сборной России такая ситуация, что совмещение никому не помешает

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Валерия Карпина в «Ростов».

«Хорошее и правильное решение Карпина и РФС. У Валерия Георгиевича будет тренерский игровой тонус, он всегда будет при деле. Более того, Карпин отлично знает «Ростов», к нему прекрасное отношение в клубе и в городе. Он стоял у руля становления нынешнего «Ростова».



Думаю, это пойдёт на пользу всем: и «Ростову», и сборной, и самому Карпину. В сборной сейчас такая ситуация, что совмещение должностей никому не помешает. Всё разумно и правильно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Первым о возможном возвращении специалиста в ростовский клуб сообщил «Чемпионат».