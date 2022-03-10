Губерниев готов руководить сборной России, если будет товарищеский матч с «Ростовом»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение Валерия Карпина в «Ростов».
«В данной ситуации совмещение вполне оправданное. Не очень понятно, конечно, как наша апелляция дальше будет выглядеть. Но совершенно справедливо, что Карпин будет совмещать: будет полезен и сборной, и клубу.
Вот только если будет товарищеский матч между сборной России и «Ростовом», кем будет руководить Карпин? В таком случае Валерий Георгиевич должен руководить «Ростовом», а сборной буду я. Но если что, Дарья Карпина может руководить национальной командой. В любой момент я готов руководить сборной!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».
- 10 марта 2022
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