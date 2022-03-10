Самедов назвал отличным решением совмещение работы Карпина в сборной России и «Ростове»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов назвал отличным решением совмещение работы Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».

«Человеку нужно где-то развиваться, работать. Это нормально. Карпин будет заниматься своим любимым делом.



Если всё же удовлетворят апелляцию по сборной России, думаю, все сядут и спокойно решат вопрос. Но так как сейчас особо не с кем играть, это отличный вариант! Если что, соберутся в сборной ради одной, двух игр», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».