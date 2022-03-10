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Мостовой — о Карпине: если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Смешно

Мостовой — о Карпине: если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Смешно
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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на возвращение Валерия Карпина в «Ростов».

«Мне смешно от этой новости. Если ты тренер сборной, то зачем тебе клуб? Да, сборную отлучили от всего, но в «Ростове» на должности тренеров работают живые люди. Есть много людей, кто спокойно мог бы занять этот пост. А тут Карпин остаётся и в сборной, проводя сборы, и возвращается в «Ростов». Мне это непонятно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

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