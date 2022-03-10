Созин: Карпин сдержал слово. «Ростов» теперь будет бороться за место в тройке

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на возвращение тренера Валерия Карпина в «Ростов».

«Вернуться в «Ростов» – абсолютно последовательное решение Карпина: откуда ушёл, туда и пришёл. Слово сдержал, за такое людей стоит уважать. Учитывая ситуацию в сборной, и тем более топ-клубах – «Локомотиве» и «Краснодаре», можно было предположить, что они засматривались на Карпина. «Ростов» по игре сейчас уступает и «Краснодару», и «Локо». Но Карпин поступил честно – вернулся. Это объяснимо, оправданно, и пойдёт на пользу клубу: «Ростов» теперь будет бороться за место в тройке, мы помним, как классно команда играла раньше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».