Клубный магазин «Челси» в Лондоне приостановил свою работу

Официальный магазин лондонского «Челси» приостановил свою работу в Лондоне. Это произошло после того, как активы российского бизнесмена Романа Абрамовича, включая английский футбольный клуб, были заморожены.
«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
Сегодня, 10 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем». Матч начнётся в 22:30 мск.
- 10 марта 2022
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