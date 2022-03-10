Клубный магазин «Челси» в Лондоне приостановил свою работу

Официальный магазин лондонского «Челси» приостановил свою работу в Лондоне. Это произошло после того, как активы российского бизнесмена Романа Абрамовича, включая английский футбольный клуб, были заморожены.

«Челси» получил специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. «Аристократы» смогут продолжить участие во всех соревнованиях, однако санкции фактически запрещают продажу клуба.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хотел получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Сегодня, 10 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем». Матч начнётся в 22:30 мск.