«Чем он может подействовать на футболистов?» Гаврилов — о Карпине в «Ростове»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов отреагировал на возвращение тренера Валерия Карпина в «Ростов».

«Пусть совмещает работу в сборной России с «Ростовом». Если ему это нужно, если всё устраивает там. Что тут такого? Сборная команда нигде не участвует, поэтому это хорошее решение. Что будут давать товарищеские матчи, если апелляцию не удовлетворят? Пусть игроки держат себя в форме как хотят к потенциальной игре с поляками.

Сможет ли Карпин поднять «Ростов»? Чем он может подействовать на футболистов, если они, предположим, неспособны играть как надо. Никакого заряда эмоций тоже не может быть», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».