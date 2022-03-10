Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дасаев: Карпина можно похвалить и пожелать удачи в «Ростове» — он хочет работать

Дасаев: Карпина можно похвалить и пожелать удачи в «Ростове» — он хочет работать
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возвращении тренера Валерия Карпина в «Ростов».

«Если Карпин справится с совмещением должностей главного тренера сборной России и «Ростова», то будет неплохо. Тут уже всё зависит от него.

Можно похвалить, что Валерий Георгиевич хочет работать. Карпин хороший специалист — в этом никто не сомневается. Хочется пожелать ему только удачи в «Ростове».

Любому тренеру надо работать. Мы же не знаем, до каких пор продлится ситуация в мире и с отстранением сборной России. Будет ли играть сборная? Никто не знает. Положение тяжёлое», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

«Для Карпина не было другого выбора». Как тренер сборной России вернулся в «Ростов» «Для Карпина не было другого выбора». Как тренер сборной России вернулся в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022