Дасаев: Карпина можно похвалить и пожелать удачи в «Ростове» — он хочет работать

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возвращении тренера Валерия Карпина в «Ростов».
«Если Карпин справится с совмещением должностей главного тренера сборной России и «Ростова», то будет неплохо. Тут уже всё зависит от него.
Можно похвалить, что Валерий Георгиевич хочет работать. Карпин хороший специалист — в этом никто не сомневается. Хочется пожелать ему только удачи в «Ростове».
Любому тренеру надо работать. Мы же не знаем, до каких пор продлится ситуация в мире и с отстранением сборной России. Будет ли играть сборная? Никто не знает. Положение тяжёлое», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».
- 10 марта 2022
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:34
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03
-
18:01
-
17:55
-
17:55
-
17:47
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:07
-
16:49
-
16:47
-
16:44