Роналду тренировался индивидуально перед матчем с «Тоттенхэмом»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренировался индивидуально перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.
Португалец восстанавливал свою физическую форму после того, как пропустил манчестерское дерби из-за проблем с бедром. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» запланирован на субботу, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.
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