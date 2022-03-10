Роналду тренировался индивидуально перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду тренировался индивидуально перед матчем 29-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.



Португалец восстанавливал свою физическую форму после того, как пропустил манчестерское дерби из-за проблем с бедром. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» запланирован на субботу, 12 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Роналду не принял участия в манчестерском дерби и отправился в Португалию. Он сообщил о рецидиве проблемы со сгибателем бедра, которая беспокоила его в начале этого года, после чего до воскресенья отправился на родину.