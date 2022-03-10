Титульный спонсор «Челси» приостановил сделку с клубом и требует убрать логотип с формы

Британский провайдер телекоммуникационных услуг и титульный спонсор лондонского «Челси» Three обратился к руководству клуба с просьбой немедленно убрать брендинг компании с футболок игроков. Компания приостанавливает спонсорскую сделку с клубом. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоутон у себя в «твиттере».

Сегодня, 10 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем». Матч начнётся в 22:30 мск. «Челси» уже сделал запрос, чтобы закупить 20 новых синих футболок. Вероятно, в них сегодня проведёт матч лондонский клуб.

Напомним, ранее также стало известно, что лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на матчи из-за санкций, которые правительство Великобритании наложило на владельца клуба Романа Абрамовича. Посещать домашние матчи «Челси» смогут лишь владельцы абонементов. Продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока Абрамович не продаст клуб.