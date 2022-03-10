Влашич начнёт в стартовом составе игру между «Вест Хэмом» и «Севильей». Крал — в запасе

Сегодня, 10 марта, состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Вест Хэмом». Команды встретятся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние начнётся в 20:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на игру:
«Севилья»: Боно, Маркос Акунья, Жюль Кунде, Хесус Навас, Неманья Гудель, Оливер Торрес, Иван Ракитич,
Жоан Жордан, Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири, Хесус Корона.
«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Мануэль Лансини, Деклан Райс, Томаш Соучек, Никола Влашич, Пабло Форнальс, Майкл Антонио.
Полузащитник «молотобойцев» Алекс Крал остался в запасе на этот матч. В нынешнем сезоне чешский футболист принял участие в одном матче английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
- 10 марта 2022
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