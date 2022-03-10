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Дик Адвокат отреагировал на решение ФИФА отнять у сборной России право выступать на ЧМ

Дик Адвокат отреагировал на решение ФИФА отнять у сборной России право выступать на ЧМ
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Бывший тренер сборной России Дик Адвокат отреагировал на решение ФИФА снять национальную российскую команду по футболу с международных турниров.

«Я очень разочарован тем, что не увижу сборную России на чемпионате мира в Катаре! Это правда была грустная новость. Так сложилась ситуация, мы обязаны с ней согласиться», — цитирует Адвоката «Спорт-экспресс».

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины. Сегодня главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой до конца 2022 года. РФС также согласовал возможность совмещения Валерием Карпиным работы в национальной сборной и «Ростове».

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