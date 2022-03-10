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Чалов выйдет в стартовом составе «Базеля» на матч 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем»

Чалов выйдет в стартовом составе «Базеля» на матч 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем»
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Стал известен стартовый состав «Базеля» на первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги конференций сезона-2021/2022 с «Марселем». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени, игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе.

Российский нападающий Фёдор Чалов появится на поле с первых минут встречи.

«Базель»: Линднер, Каттербах, Касами, Эспозито, Миллар, Фрай, Пельмард, Ндойе, Таварес, Джака, Чалов.

Напомним, Чалов трижды отличился в последних двух матчах за «Базель». Сначала во встрече 24-го тура в чемпионате Швейцарии с «Санкт-Галленом» (2:2) Чалов оформил дубль и спас свою команду от поражения. В игре следующего тура первенства страны с «Лугано» Чалов открыл счёт и помог клубу выиграть со счётом 2:0.

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