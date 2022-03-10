Матыцин: меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о новом формате чемпионатов России по разным видам спорта.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми. Будем вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.

Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», – сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине мировые федерации различных видов спорта отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В частности, сборная России по футболу была снята с решающих матчей за выход на чемпионат мира в Катаре, а московскому «Спартаку» запретили сыграть с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы.