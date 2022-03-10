Матыцин: меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о новом формате чемпионатов России по разным видам спорта.
«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Будем делать их открытыми. Будем вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов.
Я уверен, что ряд стран, которые уже придерживаются сдержанной позиции и не присоединяются к санкциям, наверняка захотят соревноваться с нашими спортсменами по многим видам спорта», – сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, после начала проведения Россией специальной военной операции на Украине мировые федерации различных видов спорта отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В частности, сборная России по футболу была снята с решающих матчей за выход на чемпионат мира в Катаре, а московскому «Спартаку» запретили сыграть с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы.
- 10 марта 2022
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:17
-
22:10
-
22:10
-
22:00
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:06
-
20:57
-
20:36
-
20:30
-
20:23
-
20:22
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:15
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:38
-
18:34
-
18:23
-
18:20
-
18:17
-
18:03