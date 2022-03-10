Георгий Сулаквелидзе подписал новый контракт с «Динамо»
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Полузащитник Георгий Сулаквелидзе подписал новое соглашение с московским «Динамо». Оно будет действовать до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Сулаквелидзе является воспитанником СДЮШОР «Химки», после окончания которой он год провёл в тульском «Арсенале». В «Динамо» перешёл в августе 2019 года и выступал сначала за молодёжную команду бело-голубых, а потом за «Динамо-2», в составе которого провёл 31 матч, отметился 2 голами и 6 передачами. В январе 20-летний хавбек отправился на тренировочные сборы вместе с основным составом, а в феврале впервые попал в заявку на матч РПЛ с «Химками».
«Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (44).
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