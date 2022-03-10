Хиддинк рассказал, как относится к решению отстранить сборную России от стыков ЧМ-2022

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк рассказал, как относится к решению ФИФА отстранить национальную команду от стыковых матчей к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Сейчас вообще сложные времена, футбол сегодня не так важен – все больше обеспокоены политической обстановкой. Весь мир в огне. В глобальном смысле неважно, откуда родом даже самые юные спортсмены – они уважают друг друга, на равных соревнуются с другими. Конкуренция в турнирах ведь основана на дружбе и уважении – и не только в хоккее. В политике же об этом речи нет вообще.

Я живу в Нидерландах и поддерживаю всех своих друзей из России. Разговариваю с некоторыми из них, они тоже не понимают, что происходит. Футбол — маленькая проблема, по сравнению с тем, что приходится переживать украинцам. Спорт же вообще только страдает от того, что кто-то пытается выяснять отношения между собой. Но нормальные люди остаются нормальными: в Москве, Петербурге и по всей России, на Украине, в Европе или Китае. Все находятся в хорошем контакте. И политики должны учиться у людей из сферы культуры, музыки, спорта. Это невероятно. Катастрофа. Но всё же спорту есть куда стремиться», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.